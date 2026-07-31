 Pakistano kalnuose dingo dešimt alpinistų

Pakistano kalnuose dingo dešimt alpinistų

2026-07-31 11:38
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Pakistano Karakorumo kalnyne nuslinkus lavinai be žinios dingo dešimt užsienio alpinistų. Ketvirtadienio rytą buvo prarastas ryšys su komanda, kopusia į 8 050 metrų aukščio Brod Piko (Broad Peak) viršukalnę, agentūrai „dpa“ pranešė Pakistano alpinizmo klubas (ACP).

<span>Pakistano kalnuose dingo dešimt alpinistų</span>
Pakistano kalnuose dingo dešimt alpinistų / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Šiuo metu vykdoma paieškų operacija. Tarp dingusių alpinistų, ACP duomenimis, yra šeši alpinistai iš Nepalo, vienas ir Pakistano, vienas kinas, alpinistė iš JAV bei alpinistė iš Omano.

Ekspedicijai vadovavo Nirmalas Purja, žinomas nepaliečių kilmės alpinistas, turintis Didžiosios Britanijos pilietybę. Jis, be kita ko, pateko į žiniasklaidos antraštes, kai 2019 m. spalį per rekordinį laiką – septynis mėnesius – įkopė į visas 14 viršukalnių, aukštesnių nei 8 tūkst. metrų.

Brod Pikas yra dvyliktas aukščiausias pasaulio kalnas, jis yra Karakorumo kalnyne Pakistano ir Kinijos pasienyje. Šis regionas Pakistano šiaurėje kasmet pritraukia daug užsienio alpinistų ekspedicijų.

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