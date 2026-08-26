Pakistano ligoninėje kilus gaisrui žuvo penkiolika naujagimių

Pasak gelbėjimo tarnybų darbuotojų, gaisrą greičiausiai sukėlė netinkamai veikiantis oro kondicionierius. Jie teigė, kad iš skyriaus pavyko išgelbėti tik vieną naujagimį.
Gaisras kilo valstybinės Pakistano medicinos mokslų instituto (PIMS) ligoninės Motinos ir vaiko sveikatos skyriaus trečiame aukšte, teigiama apygardos administracijos pranešime.
Islamabado vyriausiasis komisaras Sohailas Ashrafas platformoje „X“ teigė, kad gelbėjimo komandos, specialistai, policija ir jis pats „nedelsdami atvyko į vietą ir suvaldė gaisrą“.
Jis sakė, kad skubios pagalbos skambutis buvo gautas šiek tiek prieš 7.00 val. ryto.
Viešosios ligoninės Pakistane yra nepopuliarios dėl žemesnių standartų, todėl tie, kurie gali sau tai leisti, renkasi privačias klinikas, siekdami geresnės priežiūros. Nepakankami saugos standartai ir aplaidus jų laikymasis Pakistane ne kartą sukėlė tragedijas.
Sausio mėnesį Karačio uostamiestyje per gaisrą prekybos centre žuvo daugiau nei 65 žmonės. 2023 m. per kitą gaisrą to paties miesto prekybos centre žuvo mažiausiai 11 žmonių.
2021 m. taip pat Karačyje per gaisrą gamykloje žuvo mažiausiai 16 darbininkų.
2012 m. mažiausiai 250 darbininkų žuvo drabužių fabrike Baldia Taune, vakariniame Karačio rajone, kai gaisras apėmė visą pastatą. Pastate nebuvo avarinio išėjimo.
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