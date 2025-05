Palestiniečiai: per Izraelio atakas žuvo daugiau kaip 50 žmonių

Nuo nakties žuvo mažiausiai 50 žmonių, pranešė „Hamas“ kontroliuojama civilinė gynyba. Dešimtys žmonių, be to, buvo sužeisti. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų kol kas nėra galimybės. Be to, palestiniečiai pateikdami duomenis apie aukas, neskirsto jų į kovotojus ir civilius.

Izraelio kariuomenė tuo tarpu paragino dar dalies Gazos Ruožo šiaurinių teritorijų gyventojus palikti savo namus. Gausios Izraelio pajėgos veikia Beit Lahijoje, Džabalijos pabėgėlių stovykloje ir kituose gyvenamuosiuose rajonuose tarp teritorijos šiaurinės sienos ir Gazos miesto, pranešė kariuomenė.

Ji nurodė, kad teroristinės organizacijos šiose teritorijose vykdo „teroristinę veiklą“. Čia omenyje turimas islamistinis „Hamas“ judėjimas ir jo ginkluoti sąjungininkai. Raginimas palestiniečiams evakuotis paskelbtas arabų kalba kaip SMS žinutė ir platformoje „X“.

Tokie raginimai evakuotis yra dažni. Jau trečiadienį kariuomenė ragino kitų, kaimyninių kvartalų šiauriniame Gazos Ruože gyventojus palikti savo būstus.