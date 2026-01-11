Paplūdimyje rastas perspėjimo ženklas – pakabintos žmonių galvos

Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose matyti penkios galvos, virvėmis pririštos prie dviejų medinių stulpų šalies pietvakariuose esančiame Puerto Lopezo paplūdimyje, kuriame mėgsta rinktis banginių stebėtojai.
Šalia jų ant medinės lentos buvo užrašytas grasinimas gaujos nariams, reikalaujantiems apsaugos mokesčių, vietos gyventojų vadinamų „skiepų kortelėmis“.
„Miestas priklauso mums. Toliau plėškite žvejus ir reikalaukite skiepų kortelių – mes žinome, kas jūs tokie“, – skelbė žinutė.
Prezidentas Danielis Noboa pradėjo ginkluotą kampaniją prieš gaujas, tačiau dvejus metus trukusios karinės operacijos kraujo praliejimo sustabdyti nepadėjo.
Gruodžio mėnesį tame pačiame paplūdimyje per smurto protrūkį, kurį valdžios institucijos susiejo su vietinių gaujų susirėmimais, žuvo mažiausiai devyni žmonės, tarp jų vienas kūdikis.
Ekvadoras yra svarbus tarptautinės narkotikų kontrabandos centras, įsikūręs tarp kokainą gaminančių šalių Peru ir Kolumbijos.
Organizuoto nusikalstamumo stebėjimo centro duomenimis, 2025 m. pabaigoje žmogžudysčių skaičius šioje šalyje pasiekė rekordines aukštumas – 52 tokie nusikaltimai 100 tūkst. gyventojų.
Naujausi komentarai