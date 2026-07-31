Pareigūnas: nematyti, kad migrantai iš Seutos vyktų į Europos žemyną

„Nėra jokio tolesnio judėjimo link Europos žemyno“, – žurnalistams sakė pareigūnas.
Eskalacija prie Ispanijos ir Maroko sienos prasidėjo po to, kai trečiadienį padaugėjo migrantų, bandančių pasiekti šį nedidelį eksklavą, daugiausia plaukte.
Per šį migrantų antplūdį iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą pateko apie 60 tūkst. žmonių, žurnalistams pranešė vietos regiono prezidentas Juanas Jesusas Vivasas.
Tuo metu Ispanijos vidaus reikalų ministerija penktadienį pareiškė, kad iš Seutos į Maroką jau grįžo daugiau nei 25 tūkst. žmonių.
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