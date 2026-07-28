 Pareigūnė: Prancūzijoje aplink stabilizuotą miško gaisrą vėl įsiplieskė 14 gaisrų

Pareigūnė: Prancūzijoje aplink stabilizuotą miško gaisrą vėl įsiplieskė 14 gaisrų

2026-07-28 22:09
BNS inf.

Didžiulis miško gaisras Pietvakarių Prancūzijoje antradienį yra „stabilizuotas“, tačiau pareigūnai užfiksavo aplink jį vėl įsiplieskusius 14 gaisrų, pranešė regiono prefektė.

<span>Pareigūnė: Prancūzijoje aplink stabilizuotą miško gaisrą vėl įsiplieskė 14 gaisrų</span>
Pareigūnė: Prancūzijoje aplink stabilizuotą miško gaisrą vėl įsiplieskė 14 gaisrų / AFP nuotr.

„Šiandien tose zonose, kurias miško gaisras jau buvo praėjęs, užfiksuota 14 atsinaujinusių gaisrų, o tai yra daug“, – žurnalistams sakė Sophie Brocas (Sofi Broka).

Pats miško gaisras „tebėra stabilizuotas (...), o tai reiškia, kad jis nebesiplečia“, pridūrė ji.

S. Brocas taip pat pranešė, kad antradienio vakarą žmonėms, kurie dėl didžiulio miško gaisro turėjo išvykti iš trijų kaimų netoli Bordo, buvo leista grįžti namo su sąlyga, kad jie bus pasirengę prireikus vėl evakuotis.

Nurodymas evakuotis iš šių kaimų buvo paskelbtas savaitgalį.

„Tačiau gyventojai privalo neišjungti savo mobiliųjų telefonų ir griežtai laikytis saugos taisyklių. Jei gaus įspėjimą, jie privalės išvykti“, – pabrėžė S. Brocas.

Šiame straipsnyje:
miško gaisrai
Prancūzija
nurodymas evakuotis

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