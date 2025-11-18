Partijos vadovas sulaikytas su 160 tūkst. dolerių kyšiu

„Nepaisant to, kad šių metų spalį teismas panaikino šios politinės partijos registraciją dėl steigimo dokumentų klastojimo, kaltinamasis prekiavo „vietomis“ partijos sąraše, žadėdamas klientams liaudies deputato statusą kituose parlamento rinkimuose“, – pranešė SBU, tačiau neįvardijo nei sulaikytojo pavardės, nei partijos, kuriai jis vadovavo.
Teisėsaugos pareigūnai sulaikė įtariamąjį viename iš Kyjivo restoranų, kai jis gavo 160 tūkst. JAV dolerių už tai, kad įtrauktų asmenį į partijos sąrašą.
Remiantis bylos medžiaga, kaltinamasis viešai skleidė melą apie Ukrainos gynybos pajėgas ir socialinę bei politinę padėtį Ukrainoje.
„Jis taip pat skleidė Kremliaus naratyvus apie operacinę padėtį fronte ir ragino nutraukti mobilizaciją. Norėdamas skleisti destruktyvų turinį, sulaikytasis naudojo savo puslapius socialiniuose tinkluose, turinčius beveik pusę milijono prenumeratorių“, – pranešė SBU.
Pasak teisėsaugos pareigūnų, kratų metu pas kaltinamąjį buvo rasta sukčiavimo įrodymų, tarp jų – įranga ir dokumentai.
Šiuo metu jam pareikšti įtarimai pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 190 straipsnio 5 dalį (sukčiavimas itin dideliu mastu). Kaltinamajam gresia laisvės atėmimas iki 12 metų su turto konfiskavimu.
