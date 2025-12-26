Paryžiaus metro peiliu sužeistos trys moterys

Išpuolis įvykdytas tokiu metu, kai mieste įsibėgėjo metų pabaigos šventės.
Sostinės metropoliteno operatorė RATP informavo AFP, kad trys aukos buvo sužalotos peiliu trijose skirtingose vietose 3-iojoje linijoje, einančioje per centrinę Paryžiaus dalį.
Stotyje „Republique“ vienas AFP žurnalistas matė saugumo komandą, teikiančią pagalbą moteriai, kuriai sužeista koja, ji atrodė ištikta šoko.
RATP duomenimis, išpuoliai įvykdyti tarp 16.15 val. ir 16.45 val. vietos (tarp 17.15 val. ir 17.45 val. Lietuvos) laiku stotyse „Republique“ ir „Arts et Metiers“, esančiose šalia Marė kvartalo, bei stotyje „Opera“.
Kompanija nurodė, kad „nukentėjusiosiomis greitai pasirūpino skubiosios pagalbos tarnybos“.
Prokurorai teigė, kad policija pasitelkė vaizdo stebėjimo kamerų įrašus ir mobiliojo ryšio sekimo priemones, kad nustatytų įtariamo užpuoliko buvimo vietą. Įtariamasis susektas Uazos slėnio regione, į šiaurę nuo Paryžiaus.
„Mobiliojo telefono geografinės vietos nustatymo aktyvavimas lėmė jo sulaikymą vėlyvą popietę Uazos slėnyje“, – nurodė prokuratūra.
Pranešime priduriama, kad policija dirba įvykio vietoje ir kad saugumui minėtoje metropoliteno linijoje sustiprinti dislokuotos papildomos pajėgos.
Europos sostinės metų pabaigos laikotarpiu ypač budriai stebi padėtį dėl galimų smurtinių incidentų, atsižvelgdamos į pastarojo meto išpuolius ir sąmokslus, nukreiptus prieš šventinius ar religinius susibūrimus.
Praėjusią savaitę Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas (Loranas Nunjesas) žinutėje aukšto rango pareigūnams paragino laikytis maksimalaus budrumo.
Dėl „labai aukšto terorizmo grėsmės lygio“ ir „viešosios tvarkos pažeidimų rizikos“ L. Nunezas paprašė vietos pareigūnų sustiprinti saugumo priemones visoje šalyje, užtikrinant matomą ir atgrasantį pajėgų buvimą.
