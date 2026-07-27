Paryžiuje sulaikytas vyras, įtariamas peiliais sužeidęs tris moteris

Trys 19, 24 ir 36 metų moterys buvo nuvežtos į ligoninę po užpuolimo, kuris įvyko apie 11 val. 30 min. vietos (12 val. 30 min. Lietuvos) laiku sostinės šiaurėje esančiame Port de Kliši rajone, nurodė vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas ir Paryžiaus policija.
Dvi moterys buvo sunkiai sužeistos, tačiau jų gyvybei pavojus negresia, teigė L. Nunezas. Viena iš jų buvo sužeista į apatinę nugaros dalį, kita – į pilvą.
„Užpuoliką ne tarnybos metu sulaikė policijos pareigūnas“, – sakė L. Nunezas.
Įtariamojo tapatybė ir jo motyvai kol kas neaiškūs.
Įtariamasis kalbėjo „nenuosekliai“, pridūrė L. Nunezas, tačiau perspėjo nedaryti skubotų išvadų apie jo motyvus.
Šis išpuolis įvyko po to, kai šeštadienį Vokietijos sostinėje Berlyne islamistas radikalas išsinuomotu mikroautobusu įsirėžė į „Pride“ eitynes. Jis pražudė vieną moterį ir sužeidė dar 29 žmones.
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