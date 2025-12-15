Paskelbta, kiek šiemet sukčiai išviliojo iš latvių sąskaitų

Sausio–lapkričio mėnesiais buvo užregistruoti iš viso 6 143 sukčiavimo atvejai – 24 proc. mažiau negu metais anksčiau.
Per vienuolika mėnesių keturiuose didžiausiuose Latvijos bankuose buvo išaiškinti 3 238 telefoninio sukčiavimo atvejai, o bendra sukčių išviliota suma viršijo 5,9 mln. eurų.
Taip pat išaiškinta 2 312 investicinio sukčiavimo atvejų, o bendra šių sukčiautojų išviliota suma siekė 4,244 mln. eurų.
Galiausiai buvo atskleisti 593 kitų rūšių sukčiavimo atvejai, kai sukčiai išviliojo iš viso 804 tūkst. eurų.
Tačiau bankai sugebėjo užkirsti kelią 17 047 sukčiavimo atvejams, kai buvo bandyta išvilioti iš viso 12,749 mln. eurų, ir šis skaičius yra 11,1 proc. didesnis negu 2024 metų sausio–lapkričio mėnesiais.
Asociacijos anksčiau skelbtais duomenimis, 2024 metais sukčiai iš keturių didžiausių Latvijos bankų klientų išviliojo iš viso 15,5 mln. eurų – 22,4 proc. daugiau negu metais anksčiau. Taip pat buvo užkirstas kelias išvilioti 12,152 mln. eurų ir ši suma buvo 31,8 proc. didesnė negu 2023-aisiais.
Didžiausi pagal turtą Latvijos bankai yra „Swedbank“, „SEB Banka“, „Citadele Bank“ ir „Luminor Bank“ Latvijos filialas.
