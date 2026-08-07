Patvirtintų Ebolos infekcijų skaičius Konge viršijo 4000

Tai iki šiol antra didžiausia ir sparčiausiai plintanti Ebolos epidemija. Paveiktos penkios provincijos – Ituris, Šiaurės Kivu, Pietų Kivu, Aukštutinė Uelė ir Čopas.
Ekspertai mano, kad tikrasis susirgusiųjų skaičius gali būti gerokai didesnis. Virusas esą cirkuliavo jau kelis mėnesius prieš tai, kai gegužės 15 d. oficialiai buvo konstatuotas protrūkis.
Remiantis praėjusį mėnesį specializuotame žurnale „Science“ paskelbtu straipsniu, epidemija prasidėjo sausį ar dar anksčiau Iturio provincijoje. Mokslininkų nustatė, kad nuo sausio vidurio iki gegužės 15 d. užsikrėtė daugiau kaip 500 žmonių.
Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Liga gali sukelti didelį karščiavimą, pykinimą ir sunkų vidinį kraujavimą.
Iki šiol didžiausias pasaulyje Ebolos protrūkis fiksuotas 2014–2016 m. Vakarų Afrikoje, kai Gvinėjoje, Liberijoje ir Siera Leonėje buvo registruota per 28 tūkst. ligos atvejų.
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