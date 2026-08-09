Penki žuvusieji per naujus Rusijos ir Ukrainos smūgius

Tuo pat metu Ukrainos surengta dronų ataka Belgorodo srityje Rusijoje nusinešė trijų žmonių gyvybes.
Praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo plataus masto Rusijos puolimo Ukrainoje pradžios, abi kariaujančios šalys intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, dėl kurių vis daugėja civilių aukų.
Rusija kliaujasi balistiniu teroru, socialiniuose tinkluose pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis nurodė, kad šią savaitę į šalį buvo paleista 61 įvairaus tipo raketa.
„Reikia daugiau spaudimo, daugiau sankcijų Rusijai ir daugiau oro gynybos sistemų Ukrainai“, – sakė V. Zelenskis.
Du žmonės, žuvę per Rusijos drono smūgį, buvo didžiajame šiaurės rytų mieste Charkive. Ten taip pat buvo sunaikinti keturi gyvenamojo namo aukštai, nurodė prezidentas.
Pasak srities gubernatoriaus Oleho Synehubovo, sužeisti 23 žmonės. Jo pasidalintose nuotraukose matyti nuniokotas pastatas, kuriame darbavosi gelbėjimo tarnybos.
Ukrainos prezidento teigimu, naktį aštuoni žmonės buvo sužeisti ir Odesoje, kur smūgiai apgadino elektros tinklus, uostą bei gyvenamuosius namus.
V. Zelenskis pasmerkė dar vieną smūgį, nutaikytą į energetikos infrastruktūrą netoli prekybos centro Pavlohrade, Dniepropetrovsko srityje. Ten buvo sužeisti devyni žmonės, tarp jų – keturi vaikai, informavo jis.
Socialiniuose tinkluose šeštadienio vakarą išplatintuose vaizduose, kurių AFP nepavyko patikrinti, matyti degančių pastatų vaizdai, panašu, komercinėje teritorijoje.
Rusijoje per Ukrainos drono ataką pasienio mieste Belgorode žuvo trys žmonės, pranešė laikinai einantis srities gubernatoriaus pareigas Aleksandras Šuvajevas.
Jo teigimu, sužeisti 25 žmonės, tarp jų – ketverių ir devynerių metų vaikai.
Užsidegė automobiliai, du daugiabučiai ir gyvenamasis namas, pranešė A. Šuvajevas.
Rusijos žiniasklaidos paskelbtame vaizdo įraše matyti naktį liepsnojantis daugiabutis, kurį stebi gatvės kitoje pusėje susirinkę gyventojai.
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, šiemet konfliktas pareikalavo daugiau civilių aukų.
Prieš ketverius su puse metų pradėta Rusijos invazija tęsiasi, o taikos susitarimo perspektyvos išlieka miglotos.