Pietų Korėja atsisako tiekti ginklus Ukrainai

„Pietų Korėja gynybos medžiagas bet kuriai šaliai tiekia griežtai laikydamasi šalies vidaus teisės aktų“, – teigė aukšto rango Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas.
Kaip pažymima leidinyje, vyriausybė laikosi atsargios pozicijos Ukrainos prašymo suteikti oro gynybos paramą ir patenkinti kitus karinius poreikius atžvilgiu, pirmadienį pareiškė aukštas vyriausybės pareigūnas, Ukrainos pareigūnams paskelbus, kad Šiaurės Korėja ruošiasi nusiųsti daugiau karių, kad suteiktų paramą Rusiją šios kare prieš Ukrainą.
Pietų Korėja laikosi politikos, pagal kurią Ukrainai teikia humanitarinę pagalbą, tačiau nuo mirtinos ginkluotės tiekimo susilaiko.
„Vyriausybė parėmė Ukrainą įvairiose srityse, įskaitant energetiką, infrastruktūrą, sveikatos priežiūrą ir švietimą, ir toliau svarstys priemones, kuriomis būtų galima padėti Ukrainai atkurti taiką ir atstatyti šalį“, – pareiškė Pietų Korėjos pareigūnas.
Pietų Korėjos pareigūnų komentarai buvo išsakyti reaguojant į Ukrainos prezidento V. Zelenskio išvakarėse socialiniuose tinkluose paskelbtą įrašą, kuriame jis teigė, kad Šiaurės Korėja yra pasirengusi nusiųsti į Rusiją papildomų karinių pajėgų.
Pietų Korėjos diplomatas atsisakė patvirtinti V. Zelenskio pareiškimus dėl diplomatinių derybų šiuo klausimu arba dėl papildomų Šiaurės Korėjos kariuomenės pajėgų dislokavimo Rusijos teritorijoje.
Tuo pačiu metu pareigūnas pabrėžė, kad Šiaurės Korėjos ir Rusijos karinis bendradarbiavimas „tiesiogiai daro įtaką mūsų saugumui ir vyksta pažeidžiant Jungtinių Tautų rezoliucijas“.
„Mūsų vyriausybės pozicija yra tokia, kad šis bendradarbiavimas turi būti nedelsiant nutrauktas. Mes atidžiai stebime šį klausimą“, – sakė Pietų Korėjos diplomatas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka pareiškė, kad Šiaurės Korėja siekia įgyti kovinės patirties Rusijos kare prieš Ukrainą, kad galiausiai galėtų pradėti naują agresijos etapą Korėjos pusiasalyje.