Pietų Prancūziją užklupo potvyniai

Prancūzijos perspėjimo tarnyba „Vigicrue“ antradienį pranešė, kad Hero departamentą netoli Monpeljė miesto užklupo „išskirtinis potvynis“. Vietos prefektė Chantal Mauchet padėtį apibūdino kaip bene blogiausią per daugiau nei 30 metų.
Vietovėje galioja aukščiausias perspėjimo lygis, nors vanduo jau slūgsta. Daugelis namų ūkių liko be elektros, užlieti keliai. Pasak Ch. Mauchet, susisiekimas ir toliau labai sunkus. Tačiau ji pridūrė, kad aukų nėra.
Dėl smarkaus lietaus užlietas ir pats Monpeljė miestas, kai kurie jo rajonai. Saugumo sumetimais uždaryta Kalėdų mugė, parkai ir zoologijos sodas.
