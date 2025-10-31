Po 78 gyvybes nusinešusio gaisro Turkijos viešbutyje vienuolika žmonių kalės iki gyvos galvos

Kalėjimo iki gyvos galvos bausmės taip pat skirtos Bolu vicemerui bei vietos ugniagesių vadovui. Iš viso dėl gaisro prieš teismą stojo 32 asmenys, 20 jų buvo laikomi kardomajame kalinime.
Per naktį viešbutyje „Grand Kartal“ kilusį gaisrą sausio mėnesį žuvo 78 žmonės, tarp jų – 36 vaikai. Nelaimė įvyko per žiemos atostogas, kai daug šeimų buvo atvykę slidinėti. 137 asmenys buvo sužeisti.
Tyrimas nustatė, kad gaisro naktį neveikė priešgaisrinė signalizacija, o dalis dujų įrangos neatitiko saugos normų.
„Mes reguliariai vykdėme patikrinimus, – gynėsi viešbučio savininkas Halitas Ergülas, kuris dėl nelaimės kaltino dujų tiekėją. – Aš net neleisdavau prie viešbučio per vestuves šaudyti fejerverkų, kad nežūtų paukščiai“.
Aukų artimieji kaltino viešbučio vadovybę neperspėjus svečių apie gaisrą. „Jie skubėjo gelbėti savo automobilių, kai mūsų artimieji duso dūmuose“, – buvo teigiama aukų artimųjų pareiškime vasarą. Per patikrinimą likus kelioms savaitėms iki nelaimės esą buvo atkreiptas dėmesys į nepakankamas priešgaisrinės apsaugos priemones. Tačiau viešbučio vadovybė tai ignoravo, teigdama, kad „priemonės per brangios“.
