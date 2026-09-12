Po bepiločių orlaivių atakos prieš Saudo Arabijos naftotiekį Irakas uždarė tris sienos perėjas

Toks sprendimas priimtas po drono atakos prieš Saudo Arabijos naftotiekį, kurią, pasak Rijado ir Bagdado, surengė iš Irako teritorijos veikiantys asmenys.
Irako ministras pirmininkas Ali al Zaidi (Ali Zaidis) po penktadienio vakarą įvykusios atakos atleido iš pareigų karinį vadą Misano provincijoje, esančioje prie sienos su Iranu, pareigūnams nustačius, kad dronai buvo paleisti būtent iš ten.
Du Irako saugumo pareigūnai šeštadienį teigė, kad šalia sienos perėjos Misane buvo aptikti dronų paleidimo įrenginiai.
Nė viena grupuotė neprisiėmė atsakomybės už išpuolį, o galingų Teherano remiamų Irako ginkluotų grupuočių aljansas pareiškė, kad jie į naftotiekį nesitaikė, nors Rijadas jau anksčiau yra kaltinęs šias grupuotes atakomis prieš savo naftos infrastruktūrą.
Vienas Irako saugumo šaltinis ir vyriausybės pareigūnas nurodė, kad institucijos įsakė uždaryti tris sienos perėjas su Iranu.
Saugumo pareigūno teigimu, šis sprendimas yra „dalis žvalgybos pastangų, siekiant susekti nusikaltėlius ir užkirsti kelią jų pabėgimui (...) bei trukdyti dronų kontrabandai per šias perėjas“.
Abu šaltiniai, pageidavę likti anonimiškais, nes neturėjo leidimo bendrauti su žiniasklaida, negalėjo patikslinti, kada perėjos bus vėl atidarytos.
Saugumo pareigūnas patvirtino, kad „saugumo pajėgos rado dronų paleidimo įrenginių netoli Irako ir Irano sienos al Tibo regione“, atokioje Misano dalyje, visai šalia al Šibo perėjos. Tą patį patvirtino ir antrasis saugumo šaltinis.
A. al Zaidi karinis atstovas spaudai Sabahas al Numanas (Sabahas Numanas) pranešė, kad ministras pirmininkas pritarė „Irano prašymui atlikti bendrą tyrimą, siekiant rasti dronų paleidimo platformas šalia Irako ir Irano sienos“.
Vyriausybės saugumo žiniasklaidos padalinys anksčiau nurodė, kad institucijos „pradėjo administracinio ir saugumo pertvarkymo operacijas keliose sienos perėjose“.
Taip pat pridurta, kad buvo suintensyvinta „žvalgybinė veikla“, siekiant nustatyti „pažeidimus, įvykusius šiose perėjose“.
Vėliau pranešta, kad valandų valandas prie dviejų perėjų įstrigusiems keleiviams buvo leista kirsti sieną.
Liepą JAV ir Saudo Arabija pranešė apie suduotus smūgius Irano remiamiems kovotojams Irake, reaguojant į atakas prieš amerikiečių pajėgas ir Saudo Arabijos naftos objektus.
Proiranietiškos ginkluotos grupuotės palaikė Teheraną karo Artimuosiuose Rytuose metu, prisiimdamos atsakomybę už šimtus išpuolių prieš JAV bazes Irake ir visame regione.
Šeštadienį šios grupuotės, veikiančios po „Islamo pasipriešinimo Irake“ skėčiu, teigė, kad į naftotiekį jos nesitaikė.
„Tai garbė, kurios mes neprisiimame“, – pareiškė „Islamo pasipriešinimas“.
Dėl augančio JAV spaudimo A. al Zaidis įsipareigojo užtikrinti, kad ginkluotos frakcijos perduotų savo ginklus valstybei.
Šis klausimas pastarosiomis savaitėmis kurstė įtampą, kai kelios grupuotės atsisakė nusiginkluoti.
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