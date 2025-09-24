Po gaisro viename iš pagrindinių Londono oro uostų laikinai sustabdyti išvykstantys skrydžiai

Oro uostas, kuriame yra įsikūrusios oro linijos „Jet2.com“, „Ryanair“ ir „TUI Airways“, pranešė, kad dėl nedidelio gaisro, apie 3.30 val. ryto vietos laiku kilusio išvykstantiems keleiviams skirtame salone „Escape Lounge“, buvo uždarytas saugumo patikros skyrius.
Kilus gaisrui, iš oro uosto buvo evakuoti keleiviai. Paskiau gaisrą pavyko užgesinti, tačiau lėktuvai iš oro uosto kol kas išskristi negali, paaiškino atstovas spaudai.
Oro uosto pranešime teigiama, kad „daugiausiai dėmesio skirsime sveikatai ir saugai“.
Kol kas neaišku, kada Stanstedo oro uosto saugumo patikros skyrius vėl pradės veikti.
