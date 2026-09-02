Po incidento Leipcigo oro uoste – Vengrijos perspėjimas apie Rusijos keliamą grėsmę

„Vengrija yra didžiai susirūpinusi dėl didėjančio Rusijos hibridinių veiksmų skaičiaus ir intensyvumo Europos teritorijoje“, – antradienį vakare platformoje „X“ parašė užsienio reikalų ministrė Anita Orban.
Pastaruoju metu Vokietijoje įvykę incidentai parodė „vis pavojingesnį ir neapgalvotą elgesio modelį, kuris kelia rimtą grėsmę Europos saugumui ir atsparumui“.
„Vengrija visiškai solidarizuojasi su Vokietija ir yra pasirengusi padėti savo partnerei kovoti su hibridinėmis grėsmėmis“, – pridūrė A. Orban.
Hibridines grėsmes paprastai sudaro karinių, ekonominių, žvalgybinių ir propagandinių taktinių veiksmų derinys.
Vokietija antradienį pareiškė, kad būtent Rusija yra atsakinga už rugpjūčio 4 d. įvykusį drono išpuolį Leipcigo oro uoste, kai tarp Ukrainos krovinių lėktuvų buvo aptiktas dronas su sprogmenimis ir detonavimo mechanizmu. Nepilotuojamoji skraidyklė nesprogo.
Netrukus po to netoli Leipcigo bendrovės „DHL“ krovininis lėktuvas ore susidūrė su, kaip galima manyti, dar vienu dronu, ir, patyręs nedidelę žalą, buvo priverstas pakeisti kryptį ir leistis Hanoveryje.
A. Orban yra naujosios, darbą gegužę pradėjusios vyriausybės, kuriai vadovauja centro dešiniųjų premjeras Peteris Magyaras, narė.
Šios vyriausybės pozicija Rusijos atžvilgiu smarkiai skiriasi nuo tos, kurios laikėsi buvusioji dešinės populisto Viktoro Orbano vadovaujama valdžia. Reikia pažymėti, kad buvusiojo premjero jokie giminystės ryšiai su dabartine užsienio reikalų ministre nesieja.
V. Orbano vyriausybė palaikė draugiškus santykius su Maskva ir iš esmės vengė kritikuoti Rusiją dėl pastarosios karo prieš Ukrainą.
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