Po incidento viceprezidento Vance‘o namuose sulaikytas vienas asmuo

Pasak JAV slaptosios tarnybos, incidento metu J. D. Vance‘o ir jo šeimos Ohajo valstijoje nebuvo.
Vietos naujienų agentūrų nuotraukose matyti, kad buvo apgadinti namo langai. Slaptosios tarnybos atstovas spaudai sakė, kad „už turto sugadinimą, įskaitant namo, susijusio su Vance‘u langų išdaužymą“ buvo sulaikytas asmuo – suaugęs vyriškis, kurio tapatybė nenurodoma.
Incidentas įvyko netrukus po vidurnakčio.
„Kol svarstomi sprendimai dėl to, kokius kaltinimus pareikšti, JAV slaptosios tarnybos bendradarbiauja su Cincinačio policijos departamentu ir JAV prokuratūra“, – sakė atstovas spaudai Anthony‘is Guglielmis.
Federalinės teisėsaugos institucijos pareigūnas naujienų agentūrai CNN pranešė, kad valdžios institucijos tiria, ar išpuolio objektu buvo J. D. Vance‘as ar jo šeima.
Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas naujienų agentūrai CNN paaiškino, kad Vance‘ų šeima iki įvykstant incidentui jau buvo išvykusi iš miesto.
