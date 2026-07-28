Po išpuolio mirė ir Lietuvoje žinomas garsus latvių pedagogas, įtariamasis „nieko neatsimena“

Latvijos policija praneša, kad Priekulėje, miesto šventės metu, tarp kelių asmenų kilo konfliktas, kurio metu vienas vyras patyrė kūno sužalojimus ir netrukus mirė greitosios pagalbos automobilyje.
Įtarus nusikalstamos veikos padarymu, įvykio vietoje buvo sulaikytas neblaivus Valstybės policijos jaunesnysis inspektorius. Jis renginyje dalyvavo ne darbo valandomis.
Kaip rašo „Liepajniekiems“, socialiniuose tinkluose kai kurie žmonės anonimiškai rašė, kad teisėsaugos pareigūnas „vienu smūgiu pargriovė vyrą“ – krisdamas auka susitrenkė galvą.
Tačiau patikimos informacijos apie konflikto aplinkybes kol kas nėra.
Liepojos muzikos, meno ir dizaino vidurinės mokyklos atstovai teigia, kad mokykla neteko išskirtinio mokytojo, kūrybingos asmenybės ir imlaus kolegos, kurio indėlis į mokyklos plėtrą ir jaunųjų dizainerių augimą išliks svarbia mokyklos istorijos dalimi, rašo „Liepajniekiems“.
N. Vamzis magistro laipsnį įgijo Vilniaus dailės akademijoje, dirbo įvairiuose mados namuose Latvijoje ir Lietuvoje.
Naujienų portalas LSM pranešė, kad Priekulėje sulaikytas policijos pareigūnas tyrėjams sako neprisimenantis, kas įvyko. Apie tai žiniasklaidai pasakojo valstybinės policijos viršininkas Armandas Rukas. Jis atmetė socialiniuose tinkluose pasklidusius gandus, kad policijos pareigūnai bandė dangstyti kolegą, be kita ko, atidėdami alkoholio testą.
Pasak A. Ruko, anksčiau nefiksuota jokių požymių, kad minėtas policijos pareigūnas turėtų priklausomybę nuo alkoholio ar kitų elgesio problemų. Teigiama, kad jis gerai atliko savo pareigas tarnyboje.
A. Rukas aiškino, kad kiekvienas policijos pareigūnas privalo kartą per metus atlikti privalomą sveikatos patikrinimą, įskaitant apsilankymą pas psichologą. Jei kolegos pastebi požymių, kurie gali rodyti problemas, jie turėtų apie juos pranešti.
Policijos vadovas pripažino, kad yra susidūręs su atvejais, kai policijos pareigūnai pažeidimus padarė būdami apsvaigę nuo alkoholio, tačiau tokių atvejų nėra daug, o drausmė kasmet gerėja.
(be temos)