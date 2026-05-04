Po įtariamų mirčių nuo viruso Žaliasis Kyšulys uždraudė išlaipinti kruizinio laivo keleivius

Laivas šiuo metu yra inkaruotas šioje šalyje, pranešė institucijos.
„Derinant su kitomis atitinkamomis institucijomis, laivui nebuvo suteiktas leidimas prisišvartuoti Prajos uoste“, – sekmadienio vakarą interviu visuomeniniam transliuotojui RTC sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos instituto (INSP) prezidentė Maria da Luz Lima.
Toks sprendimas priimtas nepaisant to, kad PSO Europa pareiškė, kad rizika plačiajai visuomenei išlieka maža.
Savo pirmajame pareiškime apie krizę laivo operatorė „Oceanwide Expeditions“ patvirtino tris mirtis laive „MV Hondius“, keliaujančiame iš Ušuajos Argentinoje į Žaliąjį Kyšulį prie Vakarų Afrikos krantų.
Du žmonės mirė laive, o vienas – išlipęs iš laivo. Vienas keleivis yra intensyviosios terapijos skyriuje Johanesburge, o dar dviem „reikalinga skubi medicinos pagalba“, sakoma pareiškime.
„Čia, šalyje, keleiviai negalės išlipti – būtent tam, kad apsaugotume Žaliojo Kyšulio gyventojus“, – pareiškė M. da Luz Lima ir pridūrė, kad „nebus jokio kontakto tarp keleivių ir šalies“.
Operatorė savo ruožtu atskirame pranešime nurodė, kad kruiziniame laive taikomos griežtos atsargumo priemonės, įskaitant izoliaciją.
„Oceanwide Expeditions“ pranešime teigiama, kad svarstoma galimybė išlaipinti laivo, kuriuo plaukė pusantro šimto 23 tautybių žmonių, keleivius Kanarų salose.
Olandų pareigūnai sutiko vadovauti bendroms pastangoms organizuoti dviejų simptomų turinčių asmenų, esančių laive „MV Hondius“, repatriaciją į Nyderlandus, pranešė „Oceanwide Expeditions“.
Tokia repatriacija priklausytų nuo kelių veiksnių, įskaitant Žaliojo Kyšulio vietos pareigūnų leidimą, pridūrė ji.
Nyderlandų užsienio reikalų ministerija naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigė, kad ji „užsiėmusi kelių žmonių medicininės evakuacijos iš laivo galimybių paieška“.
„Jei tai pavyks padaryti, užsienio reikalų ministerija ją koordinuos“, – sakė atstovas spaudai.
„Veikiama skubiai“
Nors vietos gydytojai lankėsi laive, kad įvertintų dviejų sergančių įgulos narių sveikatos būklę, leidimas evakuoti juos į krantą nebuvo duotas.
Nepaisant susirūpinimo, „rizika plačiajai visuomenei išlieka maža“, pareiškime teigė Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono direktorius Hansas Kluge ir patikino, kad „nėra jokio poreikio panikuoti ar riboti keliones“.
Jis pridūrė, kad hantaviruso infekcijos yra „nedažnos ir paprastai susijusios su užsikrėtusių graužikų poveikiu“.
PSO teigė, kad „veikia skubiai, siekdama paremti atsaką į hantaviruso įvykį kruiziniame laive Atlanto vandenyne po tragiškos žmonių mirties“.
„PSO Europa bendradarbiauja su susijusiomis šalimis, siekdama paremti medicininę priežiūrą, evakuaciją, tyrimus ir visuomenės sveikatos rizikos vertinimą“, – nurodė organizacija.
Hantavirusas, liga, kurią žmonėms paprastai perduoda graužikai, buvo patvirtintas keleiviui, kuris šiuo metu yra intensyviosios terapijos skyriuje Johanesburge, pranešė operatorė.
Tačiau dar nenustatyta, ar virusas sukėlė tris mirtis, teigė „Oceanwide Expeditions“.
Taip pat nebuvo patvirtinta, kad hantavirusu užsikrėtė du simptomų turintys žmonės, kuriems vis dar reikia pagalbos laive.
„Tiksli priežastis ir bet koks galimas ryšys yra tiriami“, – sakė laivo operatorė.
Sekmadienį PSO pranešė, kad patvirtintas vienas hantaviruso atvejis ir kad yra „penki papildomi įtariami atvejai“.
„Nors ir retai, hantavirusas gali plisti tarp žmonių ir gali sukelti sunkią kvėpavimo takų ligą, todėl pacientus reikia atidžiai stebėti, palaikyti ir reaguoti“, – teigė Jungtinių Tautų sveikatos agentūra.
