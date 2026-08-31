Po kelto tragedijos prie Kipro krantų ieškoma dingusiųjų

Institucijų teigimu, žuvo aštuoni žmonės, dar keliolika dingo be žinios.
Keltas išplaukė iš šiaurinio Girnės (Kerinėjos) uosto sekmadienį apie vidurdienį (12 val. Lietuvos laiku) į žemyninę Turkijos dalį, tačiau netrukus apvirto. Buvo pradėta didelė gelbėjimo operacija.
Laive buvo 267 žmonės.
Pavyko išgelbėti 241 žmogų, aštuoni žmonės žuvo, o dar 18 buvo įtraukti į dingusiųjų sąrašą. Jų pilietybės kol kas neaiškios.
Keli išgyvenusieji vietos žiniasklaidai pasakojo, kad prieš laivui apvirstant girdėjo sprogimą, o policija sulaikė kapitoną ir keliolika kitų asmenų.
Pirmadienį ryte kapitonas ir dar aštuoni asmenys stojo prieš teisėją ir buvo oficialiai suimti. Šiaurės Kipras paskelbė trijų dienų nacionalinį gedulą, pranešė oficialioji Kipro naujienų agentūra TAK.
Keleiviai sakė, kad į laivą ėmė plūsti vanduo ir kad jis apvirto nuplaukęs maždaug keturias jūrmyles.
Turkijos televizijos transliuotuose kadruose iš įvykio vietos buvo matyti apvirtęs keltas, ant kurio oranžinio korpuso sėdėjo gelbėjimosi liemenes vilkintys keleiviai.
Šiaurės Kipro transporto ministras Erhanas Arikli sakė, kad netrukus po to keltas visiškai nuskendo ir šiuo metu guli 514 metrų gylyje.
Laivo „juodosios dėžės“ iškėlimas padėtų suprasti, kas nulėmė tragediją, pridūrė E. Arikli.
Kai kurie išgyvenusieji teigė, kad laivo priekyje girdėjo sprogimą, o kiti sakė, kad nebuvo pakankamai saugumo įrangos.
„Kai kuriems žmonėms teko šokti be gelbėjimosi ratų ar liemenių, – transliuotojui „CNN Turk“ pasakojo jaunas vyras Efe Multici. – Tai buvo tiesiog kova už išlikimą.“
Kipras yra padalytas nuo 1974 metų, kai Turkija įsiveržė ir okupavo šiaurinį salos trečdalį, reaguodama į Atėnų suorganizuotą Kipro graikų perversmą, kuriuo buvo siekiama susijungimo su Graikija.
Šiandien salą sudaro Šiaurės Kipro Turkų Respublika (TRNC), kuri nepriklausomybę paskelbė 1983 metais, bet yra pripažįstama tik Ankaros, ir pietuose esanti Europos Sąjungos (ES) narė Kipro Respublika.
Šiaurės Kiprą su Turkija jungia reguliarūs oro ir jūrų maršrutai.
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