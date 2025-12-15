Po kruvino išpuolio Sidnėjuje Australijos premjeras atmeta Netanyahu kritiką

„Tai buvo ypatingai traumuojančios 24 valandos. Mano uždavinys yra remti žydų bendruomenę ir aiškiai pareikšti, kad australai šiuo sunkiu metu labai stipriai palaiko žydų bendruomenę“, – sakė A. Albanesė stočiai „ABC Australia“.
Pasaulio dauguma pripažįsta, kad dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas yra teisingas kelias, kalbėjo premjeras.
Australija rugsėjį, reaguodama į kruviną Gazos karą, kuris buvo reakcija į „Hamas“ žudynes Izraelyje 2023 m. spalio 7 d., oficialiai pripažino Palestinos valstybę. Po sekmadienio išpuolio Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apkaltino Australiją taip „įpylus alyvos į antisemitizmo ugnį“ ir ryžtingai nekovojus prieš antisemitizmą.
Per išpuolį prieš žydų šventę Sidnėjaus paplūdimyje sekmadienį buvo nušauta 16 žmonių. Policija jį įvykdžius kaltina 50-metį vyrą ir jo 24-erių sūnų. Tėvas, kurį nukovė policija, tyrėjų duomenimis, buvo medžiotojų klubo narys ir turėjo leidimą laikyti ginklą. Sūnus buvo sunkiai sužeistas. Jis suimtas ir gydomas ligoninėje. Ataka buvo įvardyta kaip antisemitinis teroro išpuolis.
