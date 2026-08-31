Po kruvinų šaudynių reivo vakarėlyje Šveicarijoje sulaikytas įtariamasis

Vyras buvo sustabdytas naktį ir „vėliau sulaikytas dėl rimto įtarimo įvykdžius nusikaltimą“, sakoma Argo kantono policijos pranešime.
Jame priduriama, kad „šiame etape manoma, jog išpuolį“, per kurį ankstyvą sekmadienį žuvo Italijos pilietė, o dar penki žmonės buvo sužeisti, keli iš jų – sunkiai, surengė vienas užpuolikas.
„Šiuo metu atliekami tyrimai dėl tikslios įvykių sekos, aplinkybių ir galimo motyvo“, – nurodė pareigūnai.
Šūviai nuaidėjo ankstų sekmadienio rytą, besibaigiant kasmetiniam reivui hipodrome Aarau, Šveicarijos šiaurinio Argau kantono sostinėje.
Po šio išpuolio buvo pradėtos tarptautinės šaulio paieškos.
Anksčiau pirmadienį kantono policija pareiškime teigė, kad vakarėlio dalyviai ruošėsi eiti namo, kai į žmonių grupę buvo paleisti keli šūviai.
Žuvo 22 metų italė.
„Ji mirė iš karto, nepaisant bandymų ją gaivinti“, – pranešė policija, pridūrusi, kad dar penki žmonės buvo sužeisti.
Sekmadienį Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni teigė, kad tarp sužeistųjų yra du italai.
Tačiau Argau policija pirmadienį pranešė, kad sužeistieji yra keturi šveicarai ir vokietė, kurių amžius – nuo 24 iki 31 metų.
Jie buvo nuvežti į ligoninę „dėl sužalojimų, kurių sunkumas svyravo nuo lengvų iki rimtų“, pranešė policija.
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