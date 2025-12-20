Po mirtinos atakos JAV pajėgos Sirijoje smogė daugiau nei 70-čiai taikinių

Vašingtonas nurodė, kad gruodžio 13 dienos ataką Palmyroje, per kurią žuvo du JAV kariai ir civilis, surengė vienas pavienis kovotojas iš šios džihadistų grupuotės.
Reaguodamos į tai, Jungtinės Valstijos „naikintuvais, atakos sraigtasparniais ir artilerija smogė daugiau nei 70-čiai taikinių keliose vietovėse centrinėje Sirijoje“, sakoma JAV Centrinės vadavietės (CENTCOM) pranešime.
CENTCOM nurodė, kad operacijos metu panaudota daugiau nei 100 tiksliųjų šaudmenų, nukreiptų į žinomą IS infrastruktūrą ir ginklų vietas.
Organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR), kuri Sirijoje turi platų šaltinių tinklą, šeštadienį pranešė, kad per JAV nakties smūgius Sirijos rytinėje Deir az Zoro provincijoje žuvo mažiausiai penki IS nariai, įskaitant vienos kuopelės lyderį.
SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas (Ramis Abdel Rahmanas) naujienų agentūrai AFP sakė, kad ši kuopelė buvo atsakinga už dronus tame rajone provincijos vakaruose.
Anksčiau savo socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas pareiškė, kad JAV „vykdo labai rimtą atpildą, kaip aš ir žadėjau, atsakingiems teroristams žudikams“, ir perspėjo, jog tie, kas puola amerikiečius, „BUS MUŠAMI STIPRIAU, NEI KADA NORS (...) ANKSČIAU“.
CENTCOM informavo, kad po išpuolio Palmyroje JAV ir sąjungininkų pajėgos „atliko 10 operacijų Sirijoje ir Irake, per kurias žuvo ar buvo sulaikyti 23 teroristai“, tačiau nenurodė, kokioms grupuotėms šie kovotojai priklausė.
„Jokio saugaus prieglobsčio“
Sirijos užsienio reikalų ministerija, nors tiesiogiai nekomentavo penktadienio smūgių, platformoje „X“ paskelbė, kad šalis yra pasiryžusi kovoti su IS ir „užtikrinti, kad ji neturėtų saugių prieglobsčių Sirijos teritorijoje“.
Per išpuolį Palmyroje praėjusį savaitgalį žuvo Ajovos nacionalinės gvardijos seržantai Williamas Howardas (Viljamas Hovardas) ir Edgaras Torresas Tovaras (Edgaras Toresas Tovaras) bei civilis vertėjas iš Mičigano Ayadas Mansooras Sakatas (Ajadas Mansuras Sakatas).
D. Trumpas, JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) ir Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Danas Caine'as (Danas Keinas) trečiadienį dalyvavo ceremonijoje, skirtoje žuvusiųjų palaikų sugrąžinimui į Jungtines Valstijas.
Sirijos vidaus reikalų ministerijos atstovas Noureddine'as al Baba (Nuredinas Baba) teigė, kad išpuolio vykdytojas buvo saugumo pajėgų narys, kurį ketinta atleisti dėl jo ekstremistinių islamistinių idėjų.
Taikiniu tapę amerikiečiai rėmė operaciją „Inherent Resolve“ – tarptautines pastangas kovoti su IS, kuri 2014 metais užėmė dideles Sirijos ir Irako teritorijas.
Nors džihadistai galiausiai buvo nugalėti vietos sausumos pajėgų, kurios buvo remiamos tarptautiniais oro smūgiais, IS vis dar veikia Sirijoje, ypač didžiulėje šalies dykumoje.
D. Trumpas ilgą laiką skeptiškai vertino amerikiečių buvimą Sirijoje ir per savo pirmąją kadenciją buvo nurodęs išvesti karius, tačiau galiausiai paliko amerikiečių pajėgas šioje šalyje.
Pentagonas balandį paskelbė, kad ateinančiais mėnesiais perpus sumažins JAV kontingentą Sirijoje, o birželį JAV pasiuntinys Sirijai Tomas Barrackas (Tomas Barakas) sakė, kad Vašingtonas galiausiai sumažins savo bazių Sirijoje skaičių iki vieno.
Šiuo metu JAV pajėgos yra dislokuotos kurdų kontroliuojamoje Sirijos šiaurės rytų dalyje, taip pat at Tanfe netoli sienos su Jordanija.
