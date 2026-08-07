Po oro uoste aptikto sprogstamojo drono sušaukta Vokietijos saugumo taryba

Vidaus reikalų ministras Alexander'is Dobrindtas trečiadienio paryčiais įvykusį incidentą Leipcigo ir Halės oro uoste – strateginiame karinio ir logistikos transporto mazge – pavadino hibridine ataka, kuri reiškia „naują pavojaus lygį“.
Berlynas nieko neapkaltino, tačiau A. Dobrindtas teigė, kad prie šio incidento, įvykusio po diversijų, šnipinėjimo ir dezinformacijos kampanijos, dėl kurios saugumo tarnybos kaltina Rusiją, galėjo prisidėti „užsienio valstybė“.
Minimas Vokietijos rytuose esantis oro uostas atlieka svarbų vaidmenį Vokietijos ginkluotosioms pajėgoms ir NATO sąjungininkėms transportuojant karines prekes. Jis taip pat veikia kaip Ukrainos oro bendrovės „Antonov Airlines“ bazė.
Pasak dienraščio „Bild“, oro uosto darbuotojas pamatė šalia ukrainiečių lėktuvo sklandantį droną ir nuleido jį ant žemės bei iškvietė policiją.
Tuomet pareigūnai pasiuntė išminavimo robotą, o oro eismas kelioms valandoms buvo sustabdytas. Vėliau drono keliama grėsmė buvo neutralizuota.
Prokurorai teigė, kad dronas buvo aprūpintas „profesionaliais sprogmenimis ir sprogdikliu“, ir pridūrė, kad jis nesprogo tik todėl, jog sprogdiklis buvo sugedęs.
Nors institucijos nenurodė sprogmenų rūšies, nepatvirtintuose žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad tai buvo pramoninės ir karinės paskirties plastinė sprogstamoji medžiaga „Semtex“.
„Semtex“ naudojo kovotojai ir sukilėliai, įskaitant IRA, o 1988 metais ji buvo panaudota numušant „Pan Am“ lėktuvą „Boeing 747“ virš Lokerbio Škotijoje, kai žuvo 270 žmonių.
Prokurorai sako, kad incidentas Leipcige buvo „rimtas išpuolis prieš Vokietijos transporto ir logistikos infrastruktūrą“, galėjęs „sukelti grėsmę Vokietijos išorės ir vidaus saugumui“.
Dėl trumpo oro uosto uždarymo vienas krovininis lėktuvas atsisakė planuoto nusileidimo.
Tuomet šis orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu, o paskui saugiai nusileido Hanoveryje, kur buvo aptikti „nedideli orlaivio pažeidimai“.
Vėliau Vokietijos policija apžiūrėjo teritoriją netoli susidūrimo vietos, ieškodama šio objekto liekanų ar kitų įkalčių, bet kol kas apie jokius radinius nepranešė.
Vokietija yra svarbiausia Kyjivo karinės įrangos tiekėja, Ukrainai kovojant su Rusijos invazija.
Nors vyriausybė neapkaltino Rusijos prisidėjus prie naujausio incidento, opozicijos politikai bedė pirštu į Maskvą. Žaliųjų partijos atstovė Katharina Droge laikraščiui „Welt“ teigė, kad tai „galėjo būti Rusijos valstybinio terorizmo aktas“.
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