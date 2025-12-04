 Po perspėjimo evakuotis Izraelis smogė Pietų Libanui

Po perspėjimo evakuotis Izraelis smogė Pietų Libanui

2025-12-04 16:12
BNS inf.

Izraelis ketvirtadienį surengė naujų reidų Pietų Libane, kariuomenei perspėjus civilius gyventojus evakuotis iš ten ir pareiškus, kad smogs į libaniečių kovotojų grupuotės „Hezbollah“ karinę infrastruktūrą. 

Po perspėjimo evakuotis Izraelis smogė Pietų Libanui / Scanpix nuotr.

„Izraelio karo lėktuvai smogė Mahrunai“, per kitą reidą smūgiai buvo nukreipti į namą Džboje, pranešė oficialioji Nacionalinė naujienų agentūra (NNA).

Izraelio kariuomenė savo ruožtu pranešė pradėjusi smūgiuoti į „Hezbollah“ taikinius Pietų Libane. 

Šiame straipsnyje:
Izraelis
Libanas

