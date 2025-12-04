Po perspėjimo evakuotis Izraelis smogė Pietų Libanui

„Izraelio karo lėktuvai smogė Mahrunai“, per kitą reidą smūgiai buvo nukreipti į namą Džboje, pranešė oficialioji Nacionalinė naujienų agentūra (NNA).
Izraelio kariuomenė savo ruožtu pranešė pradėjusi smūgiuoti į „Hezbollah“ taikinius Pietų Libane.
Izraelis ketvirtadienį surengė naujų reidų Pietų Libane, kariuomenei perspėjus civilius gyventojus evakuotis iš ten ir pareiškus, kad smogs į libaniečių kovotojų grupuotės „Hezbollah“ karinę infrastruktūrą.
