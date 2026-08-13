Rusija jau beveik puspenktų metų kariauja prieš Ukrainą Kyjivas priešinasi invazijai, be kita ko, dronų atakomis prieš strategiškai svarbius objektus Rusijos užnugaryje. Tai kariniai objektai ir naftos bei dujų pramonės įrenginiai. Šių smūgių tikslas yra apsunkinti rusų pajėgų aprūpinimą degalais ir sumažinti Kremliaus pajamas karui finansuoti.
Po Ukrainos dronų atakos Sevastopolis Kryme liko be elektros
2026-08-13 06:42
Po Ukrainos dronų atakos Sevastopolio uostamiestis Rusijos aneksuotame Krymo pusiasalyje vėl liko be elektros. Miestas dėl masinės Ukrainos atakos atkirstas nuo elektros tiekimo, pareiškė Maskvos paskirtas Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas, kuriuo remiasi valstybinė naujienų agentūra TASS. Kariuomenė esą atremia Ukrainos smūgį. Šiuo metu ekspertai vertina padarytą žalą.
Po Ukrainos dronų atakos Sevastopolis Kryme liko be elektros / Scanpix nuotr.