Po žinios apie vienašališkas Rusijos paliaubas – Zelenskio atsakas

V. Zelenskis teigė, kad paliaubų laikymasis gegužės 8–9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę, yra „nerimtas“, ir atsakė savo paliaubomis, prasidėsiančiomis vidurnaktį naktį į trečiadienį (vietos ir Lietuvos laiku).
„Iki šios dienos nebuvo jokio oficialaus kreipimosi į Ukrainą dėl karo veiksmų nutraukimo tvarkos, apie kurią skelbiama Rusijos socialiniuose tinkluose“, – socialiniame tinkle „X“ rašė V. Zelenskis.
„Manome, kad žmogaus gyvybė yra kur kas vertingesnė už bet kokių minėjimų „šventimą“. Atsižvelgdami į tai, skelbiame paliaubų režimą, kuris prasidės naktį iš gegužės 5 į 6 dieną 0 val.“, – pridūrė jis.
Jis nenurodė, kiek laiko truks paliaubos.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha taip pat pasmerkė Maskvos paliaubas, sakydamas: „Taika negali laukti, kol prasidės „paradai“ ir „šventės“.
„Jei Maskva yra pasirengusi nutraukti karo veiksmus, ji gali tai padaryti jau rytoj vakare“, – pirmadienį tinkle „X“ paskelbė A. Sybiha.
Jis teigė, kad V. Zelenskio paliaubos yra „rimtas pasiūlymas baigti karą ir pereiti prie diplomatijos“.
Ukrainos lyderis vėliau nusileido Persijos įlankos valstybėje Bahreine deryboms dėl „bendradarbiavimo saugumo srityje“, naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis Ukrainos delegacijoje.
Rusija pagrasino „masiniu raketų smūgiu“ Kyjivui, jei Ukraina pažeis Pergalės dienos paliaubas.
„Vadovaujantis Rusijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Vladimiro Putino sprendimu, paskelbtos paliaubos 2026 metų gegužės 8–9 dienomis (...) Tikimės, kad Ukrainos pusė paseks šiuo pavyzdžiu“, – skelbė Rusijos gynybos ministerija valstybės remiamoje susirašinėjimo programėlėje „MAX“.
„Jei Kyjivo režimas bandys įgyvendinti savo nusikalstamus planus sutrikdyti Pergalės Didžiajame Tėvynės Kare 81-ųjų metinių minėjimą, Rusijos ginkluotosios pajėgos surengs atsakomąjį masinį raketų smūgį Kyjivo centrui“, – teigiama pareiškime.
„Įspėjame Kyjivo civilius gyventojus ir užsienio diplomatinių atstovybių darbuotojus apie būtinybę laiku palikti miestą“, – pridūrė ministerija.
Rusija kasmet mini Antrojo pasaulinio karo Pergalės dieną masiniu kariniu paradu Raudonojoje aikštėje.