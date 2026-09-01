Policija nušovė Taimso aikštėje peiliu žmones badžiusią užpuolikę

Meras Zohranas Mamdani per spaudos konferenciją paskelbė apie žūtis ir teigė, kad antroji auka yra stabilios būklės ligoninėje.
Užpuolikė – psichikos sveikatos problemų turėjusi 49 metų Kvinso gyventoja Pamela Cisneros – iš maišelio su žinomo prekybos centro tinklo logotipu išsitraukė du didelius peilius ir vidury dienos grasino praeiviams, sakė Niujorko policijos komisarė Jessica Tisch.
P. Cisneros prisiartino prie 68 metų vyro ir dūrė jam į pilvą. Po dvidešimties sekundžių ji užpuolė 32 metų moterį, jai taip pat dūrė į pilvą. Vėliau moteris nuo žaizdų mirė. Aukų tapatybės neskelbiamos, kol nepranešta jų šeimoms.
Policija greitai įsikišo ir mėgino įtikinti P. Cisneros mesti ginklus.
„Pareigūnai keturias minutes kalbėjosi su moterimi ir daugybę kartų liepė jai numesti peilius, tačiau ji nepakluso“, – sakė J. Tisch ir pridūrė, kad moteris pareigūnams sakė nenumesianti peilių ir verčiau juos abu nužudysianti.
Viena liudytoja vietos televizijai PIX11 pasakojo, kad įtariamoji rankose turėjo du peilius ir policija prieš jai puolant pareigūnus panaudojo elektrošoką.
„Jie į ją šovė du kartus“, – sakė neįvardinta liudytoja.
Policija patvirtino, kad prieš iššaudami pareigūnai nesėkmingai panaudojo elektrošoką.
Vietos žiniasklaida pranešė, įtariamoji ligoninėje buvo paskelbta mirusia.
J. Tisch teigimu, policija nemano, kad išpuolis susijęs su terorizmu.
„Padėtis Taimso aikštės širdyje, pasaulio kryžkelėje, buvo nepaprastai pavojinga“, – sakė policijos viršininkė ir pridūrė, kad bet kuriuo metu ten gatvėmis juda tūkstančiai niujorkiečių, keleivių, turistų, šeimų, darbininkų.
Naujienų agentūros AFP žurnalistas įvykio vietoje matė dideles gelbėjimo tarnybų pajėgas ir pareigūnus, apžiūrinčius kraujo dėmę Taimso aikštėje.
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