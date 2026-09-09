 Policija: Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje žuvo du žmonės

Policija: Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje žuvo du žmonės

2026-09-09 19:19
BNS inf.

Pietų Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje trečiadienį žuvo du žmonės, pranešė policija, incidentą apibūdinusi kaip „rimtą nelaimingą atsitikimą darbe“.

<span>Policija: Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje žuvo du žmonės</span>
Policija: Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje žuvo du žmonės / Alamy nuotr.

Incidentas įvyko Ritomo hidroelektrinėje, esančioje Pjotos kaimelyje, netrukus po 9 val. 30 min. vietos laiku (10 val. 30 min. Lietuvos laiku), pranešime pažymėjo itališkai kalbančio Tičino kantono policija ir pridūrė, kad gelbėjimo tarnybos buvo informuotos apie „pastato viduje kilusį gaisrą“.

„Remiantis preliminariais įvykio atkūrimo duomenimis, dėl dar nenustatytų priežasčių (...) įvyko sprogimas, per kurį nukentėjo du darbuotojai“, – rašoma pranešime.

„Abu vėliau mirė dėl patirtų sunkių sužalojimų“, – pranešė policija.

Policijos duomenimis, vienas iš žuvusiųjų yra 55 metų amžiaus Šveicarijos pilietis, o jo žuvusio kolegos tapatybė dar oficialiai nenustatyta.

Policijos pranešime taip pat nurodyta, kad pastatui buvo padaryta „didelė žala“, o šiuo metu tiriamos tikslios nelaimingo atsitikimo aplinkybės ir priežastys.

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