Popiežius Leonas XIV paragino nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą

„Tragiškų incidentų daugėja, dėl to vis didėja civilių aukų, taip pat ir vaikų, skaičius“, – sakė pontifikas susirinkusiems tikintiesiems prieš sekmadienio Viešpaties Angelo maldą.
„Dar kartą iš visos širdies raginu gerbti tarptautinę humanitarinę teisę ir abiem pusėms nutraukti atakas prieš civilinius taikinius“, – pridūrė popiežius.
Jungtinių Tautų duomenimis, per beveik ketverius su puse metų trunkančius karo veiksmus žuvo daugiau nei 16 tūkst. civilių, kurių didžiąją daugumą sudaro ukrainiečiai.
JT žmogaus teisių biuras liepos mėnesį pranešė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Ukrainoje civilių sužeidimų ir žūčių skaičius padidėjo daugiau nei trečdaliu, o tai lėmė didėjantis dronų atakų skaičius.