Portugalija prie Azorų salų konfiskavo rekordinį kiekį kokaino

Beveik devynios tonos narkotikų yra „didžiausias kada nors Portugalijoje konfiskuotas kokaino kiekis“, naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovė spaudai.
Pareigūnai teigė laivą sulaikę pastarosiomis dienomis maždaug už 230 jūrmylių (426 kilometrų) nuo salų Atlanto vandenyne. Jiems sunkiomis oro sąlygomis padėjo karinis jūrų laivynas ir oro pajėgos, taip pat Jungtinės Karalystės ir JAV valdžia.
Pasak policijos, pusiau povandeninis aparatas galiausiai nuskendo su 35 iš 300 jame vežtų narkotikų pakuočių. Jis atplaukė iš Lotynų Amerikos, jame buvo trys kolumbiečiai ir vienas venesuelietis, priduriama pranešime.
Naujausi komentarai