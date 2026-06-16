Potsdame nukenksminama Antrojo pasaulinio karo laikų bomba, evakuoti tūkstančiai žmonių

Pasak miesto administracijos atstovės spaudai, iki antradienio 8:30 val. ryto (6:30 val. Grinvičo laiku) evakuotis buvo paprašyta apie 6,5 tūkst. potencialiai pavojingoje zonoje gyvenančių žmonių, o šiuo metu gelbėjimo tarnybų darbuotojai eina nuo durų iki durų, tikrindami, ar visi išvyko.
Laikinai sustabdytas traukinių eismas miesto pagrindinėje stotyje.
Aplink vietą, kurioje miesto centre vykdant statybos darbus buvo rasta JAV gamybos bomba, nustatyta 700 metrų spindulio saugos zona.
Sprogmenų neutralizavimo ekspertas Mike‘as Schwitzke sakė, kad, jo manymu, neutralizavimo operacija truks nuo pusvalandžio iki valandos.
Vokietijoje net praėjus daugiau nei 80 metų po Antrojo pasaulinio karo pabaigos neretai randama nesprogusių karo laikų sprogmenų.
Bombos paprastai aptinkamos vykdant statybos darbus, o jas radus kartais pradedamos didelio masto evakuacijos operacijos.
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