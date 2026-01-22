Potvyniai Graikijoje pražudė du žmones

Pietinėje Egėjo jūros dalyje vėjo stiprumas siekė iki 140 km/h, visuomeniniam transliuotojui „ERTNews“ sakė meteorologijos tarnybos atstovė. Sutriko keltų eismas.
Vienas pakrančių apsaugos pareigūnas, anot pranešimų, vykdydamas kontrolę nedideliame uoste Peloponeso pusiasalyje paslydo ir įkrito į jūrą. Čia jį nubloškė aukštos bangos, vyras prigėrė, teigiama naujienų agentūros ANA-MPA pranešime. Atėnuose, anot pranešimų, vandens masės pražudė moterį.
Atėnuose gatvės virto srauniais upeliais. Graikų žiniasklaidos paskelbtuose įrašuose matėsi išblaškyti automobiliai, šiukšlių konteineriai ir nuolaužos. Kelių regionų gyventojams buvo išsiuntinėtos SMS žinutės su raginimais, jei įmanoma, likti namuose. Dalyje šalies nedirbo mokyklos.
Graikijos meteorologijos tarnybos duomenimis, audra neleis atsikvėpti ir ketvirtadienį. Be kita ko, bus paveiktos turistų pamėgtos Rodo, Lesbo ir Samo salos.
