Praėjusią parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo 16 žmonių, dar 50 sužeista

„Pastarąsias dvi dienas okupantai beveik nuolat laido reaktyvinius dronus į Ukrainos regionus, įskaitant Kyjivą ir Kyjivo sritį. Vien vakar sostinėje 13 kartų skelbtas oro pavojaus signalas, kuris iš viso truko daugiau nei 14 valandų“, – teigiama pranešime.
Per pastarąsias 24 valandas per Rusijos apšaudymus visoje Ukrainoje žuvo 16 žmonių, o dar 50 buvo sužeista.
„Rusai šiandien tęsia savo terorą. Jie atakuoja civilines įmones, maisto sandėlius, prekybos centrus, pašto terminalus ir knygų sandėlius. Gelbėtojai vis dar dirba Kyjivo srityje, kur padėtis yra sudėtingiausia. Kartu su jais dirba policijos pareigūnai, kurie padeda likviduoti atakų padarinius ir fiksuoja nusikaltimus. Dėl pasikartojančios tolesnių smūgių grėsmės esame priversti stabdyti darbus“, – sakė I. Klymenka.
Jis dar kartą paragino piliečius laikytis saugos taisyklių.