Prancūzijoje automobiliui įsirėžus į minią žuvo vienas žmogus

Per nelaimę žuvę asmenys, kaip manoma, buvo afganistaniečiai, o dar devyni žmonės buvo sužeisti.
Automobilis vėlų trečiadienio vakarą rėžėsi į prie baro Normandijos Kano uostamiestyje po kilusio ginčo susibūrusią žmonių grupę, nurodė Kalvadoso departamento prefektas Davidas Claviere'as.
Įvykiai klostėsi po muštynių, per kurias įtariamąjį užpuolė keli žmonės, teigė šaltinis policijoje.
Jis grįžo su savo automobiliu, įvažiavo į autobusų juostą priešais Kano stotį ir tyčia rėžėsi į tuos vyrus bei kitus žmones, stovėjusius stotelėje, nurodė policijos šaltinis.
Kano prokuratūra pareiškė, kad „teroristinio motyvo, matyt, nėra, tačiau tyrimas tik prasideda“.
Prancūzijoje teisėtai gyvenantis įtariamasis žvalgybos tarnyboms nebuvo žinomas ir niekada nebuvo teistas, pranešė pareigūnai.
Trečiadienį patvirtinta vieno vyro, kuris, pasak policijos šaltinio, buvo 35 metų afganistanietis, žūtis.
Antroji auka, kuriai buvo 28 metai, taip pat manoma, yra afganistanietis, sakė regiono prokuroras Joelis Garrigue. Jis pridūrė, kad visi devyni sužeistieji, kurių amžius nuo 17 iki 36 metų, yra vyrai.
Septynių sužeistųjų, kurie yra įvairių tautybių, būklė yra kritinė, pridūrė jis.
Keli iš jų patyrė „apatinių galūnių lūžius“, teigiama prokuratūros pranešime.
Policijos šaltinio teigimu, tarp nukentėjusiųjų yra Prancūzijos, Egipto, Bangladešo ir Sudano piliečių.
26 metų vairuotojas, Rusijos pilietis iš daugiausia musulmoniško Šiaurės Kaukazo Čečėnijos regiono, vėliau iš įvykio vietos paspruko.
Saugumo pajėgos jį sulaikė kaimyniniame Uistrehamo uostamiestyje po didelės paieškos operacijos, pranešė žandarmerija.
Apklausos metu įtariamasis „nurodė, kad prieš incidentą stoties aikštėje patyrė smurtą“, sakė prokuroras.
„Jo parodymai, žinoma, bus kruopščiai patikrinti“, – pridūrė J. Garrigue.
Incidento metu vyras nebuvo apsvaigęs nuo alkoholio, teigė jis.
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