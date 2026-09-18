Prancūzijoje suimtas kraštutinių dešiniųjų pažiūrų policininkas

Patvirtindamas televizijos kanalo TF1/LCI pranešimą, teisminis šaltinis teigė, kad vyras, be kitų nusikaltimų, taip pat įtariamas ginklų gamyba.
Kitas šiai bylai artimas šaltinis AFP pranešė, kad 35 metų policijos pareigūnas buvo „sulaikytas gatvėje“ rugpjūčio 23 d. Nuo to laiko jis laikomas suimtas ir laukia teismo.
Pasak TF1/LCI, pareigūnas „įtariamas planavęs įvykdyti smurtinius išpuolius prieš valstybės interesus“ ir, be kita ko, „3D spausdinimo būdu gaminęs ginklus“.
Policininkui pateikti kaltinimai dėl teroro akto rengimo, neteisėtos ginklų gamybos ir prekybos, susijusios su teroristine organizacija, taip pat dėl neteisėto ginklų laikymo.
Jis taip pat kaltinamas terorizmo kurstymu per socialinius tinklus.
Iki ketvirtadienio vakaro policininko advokatai nebuvo atsakę į AFP užklausą.
Ši žinia pasirodė po to, kai paaiškėjo, kad Prancūzijos kraštutinės dešinės partija „Nacionalinis susivienijimas“ (RN) pašalino iš savo gretų dar vieną policininką, pasirodžius kūno vaizdo kameros įrašui, kuriame jis išsakė rasistinius komentarus ir tuo sukėlė pasipiktinimą.
RN lyderė Marine Le Pen tikisi tapti Prancūzijos prezidente per kitų metų rinkimus po daugelį metų trukusių pastangų iš tėvo paveldėtą prieš imigraciją pasisakančią partiją padaryti priimtinesnę plačiajai visuomenei.
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