Prancūzijos vidaus reikalų ministras ragina neskubėti daryti išvadų dėl traukinio avarijos

186 keleivius vežęs traukinys nuo bėgių nuvažiavo penktadienį tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano Prancūzijos šiaurės vakaruose. Daugelis žmonių liko stipriai sukrėsti, pranešė pareigūnai.
Pasak prokurorų, ant bėgių rasta bėgio dalis galėjo sukelti avariją.
Normandijos regiono pirmininkas Herve Morinas (Ervė Morenas) teigė, kad ant bėgių rastas bėgio fragmentas svėrė apie 300 kilogramų.
Piktavališkos veikos galimybę iškėlė policijos šaltiniai ir politikai, įskaitant H. Moriną bei Nicos merą Ericą Ciotti (Eriką Sioti).
Pareigūnai stengėsi sušvelninti šias prielaidas.
„Privalome išlikti itin atsargūs“, – sekmadienį transliuotojui „France 2“ sakė vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas (Loranas Nunesas), pridurdamas, kad teisėsauga tiria visas versijas ir „nė vienai iš jų neteikiama pirmenybė“.
L. Nunezas pažymėjo, kad jei traukinio nuvažiavimas nuo bėgių pasirodytų esąs „piktavališkas poelgis, tai būtų itin rimta“.
Paklaustas apie galimą ultrakairiųjų grupuočių vaidmenį, L. Nunezas teigė, kad toks scenarijus neatitinka įprastų jų metodų.
„Paprastai jie taikosi į signalizacijos įrangą, – sakė jis, pridurdamas, kad „jie linkę vengti aukų“.
Geležinkelių sektoriaus šaltinis sekmadienį naujienų agentūrai AFP teigė, kad vis dar kyla klausimų dėl bėgio dalies, kuri, jo teigimu, svėrė apie 300–350 kilogramų, buvimo ant bėgių.
Šaltinis nurodė, kad bėgiais „prieš valandą važiavo traukinys ta pačia kryptimi“, o „prieš pusvalandį – traukinys kita kryptimi“.
„To traukinio mašinistas nieko nepastebėjo, nors traukinių įguloms nurodyta stebėti ir pranešti apie bet kokius neįprastus reiškinius“, – sakė šaltinis, pridurdamas, kad tuo metu vietoje nebuvo vykdomi jokie priežiūros darbai.
„Pirminiai duomenys rodo, kad kas tai bepadarė, sekė traukinių tvarkaraštį, kad išvengtų pastebėjimo. Tam bėgio fragmentui pajudinti reikėjo kelių asmenų“, – teigė šaltinis.
Prokuroras Sebastienas Gallois (Sebastjenas Galua) šeštadienį pareiškė, kad kol kas neaišku, kodėl bėgio fragmentas atsidūrė ant bėgių.
Šis incidentas, dėl kurio jau pradėtas teisminis tyrimas, taip pat paskatino pradėti techninį tyrimą, pranešė transporto ministras Philippe'as Tabarot (Filipas Tabaro).
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