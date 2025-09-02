Pranešama, kad per naujausią Izraelio ataką Gazos Ruože žuvo penki vaikai

Pasak palestiniečių naujienų agentūros WAFA, apšaudymas įvyko Al Mavasyje – teritorijoje, kurią Izraelio kariuomenė paskelbė humanitarine zona. Kariuomenės atstovas pareiškė, kad šie pranešimai tiriami. Socialiniuose tinkluose išplitusiuose vaizduose matyti kelių vaikų kūnai, tačiau nebuvo galimybės nepriklausomai jų patikrinti.
WAFA skelbė, kad per ankstesnes atakas Gazos Ruože žuvo dar dešimtys žmonių.
Nuo karo pradžios per Izraelio atakas jau žuvo daugiau nei 63 600 palestiniečių, rodo „Hamas“ kontroliuojamų sveikatos tarnybų duomenys. Šioje statistikoje nukentėję žmonės neskirstomi į civilius ir smogikus, tačiau Jungtinės Tautos laiko ją patikima.
Karą sukėlė 2023 m. spalio 7 d. įvykdytos „Hamas“ vadovaujamos atakos prieš Izraelį, per kurias žuvo apie 1 200 žmonių, o dar daugiau nei 250 buvo paimti įkaitais. Izraelio valdžios institucijos skaičiuoja, kad „Hamas“ nelaisvėje vis dar yra 48 įkaitai, iš kurių apie 20, kaip manoma, yra gyvi.
Naujausi pranešimai pasirodė Izraelio kariuomenei rengiantis užimti Gazos miestą – didžiausią apsiausto ruožo gyvenvietę, kurioje gyvena apie 1 mln. žmonių. Kariuomenės atstovas antradienį dar kartą paragino gyventojus evakuotis ir pasiūlė žmonėms persikelti piečiau, į Al Mavasį – teigiama, kad sąlygos ten yra katastrofiškos.
Naujausi komentarai