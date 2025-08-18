Pranešama, kad per Ukrainos smūgį buvo sunkiai sužeistas aukšto rango Rusijos vadas

Pasak S. Melikovo, Dagestane gimęs E. Abačevas nuo karo pradžios tarnauja fronto linijoje. „Jis kelis kartus ėjo svarbias vadovaujamas pareigas, tačiau visada buvo pačiame fronte, didžiausios atsakomybės reikalaujančiose, todėl ir pavojingiausiose fronto atkarpose“, – tinkle „Telegram“ parašė S. Melikovas, nepateikdamas daugiau detalių apie E. Abačevo būklę.
S. Melikovas tik pažymėjo, kad 57-erių karininkas yra gydomas „vienoje geriausių karo ligoninių visoje šalyje“.
Ukrainos karinė žvalgyba (HUR) sekmadienį pranešė, kad E. Abačevas buvo sužeistas per ukrainiečių smūgį į Rusijos vilkstinę Kursko srityje, kuri ribojasi su Ukraina. Pasak šios agentūros, dėl atakos jam buvo amputuota ranka ir koja.
Skaičiuojama, kad nuo tada, kai 2022 m. vasario mėnesį Maskva pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, žuvo mažiausiai 12 generolų.