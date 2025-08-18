 Pranešama, kad per Ukrainos smūgį buvo sunkiai sužeistas aukšto rango Rusijos vadas

2025-08-18 19:11
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Viename Rusijos pasienio regione buvo „sunkiai sužeistas“, Leningrado karinės apygardos vado pavaduotojas generolas leitenantas Esedula Abačevas, pirmadienį pranešė Dagestano vadovas Sergejus Melikovas, informuoja laikraštis „The Kyiv Independent“ ir naujienų agentūra „dpa“.

Sergejus Melikovas
Sergejus Melikovas / Scanpix nuotr.

Pasak S. Melikovo, Dagestane gimęs E. Abačevas nuo karo pradžios tarnauja fronto linijoje. „Jis kelis kartus ėjo svarbias vadovaujamas pareigas, tačiau visada buvo pačiame fronte, didžiausios atsakomybės reikalaujančiose, todėl ir pavojingiausiose fronto atkarpose“, – tinkle „Telegram“ parašė S. Melikovas, nepateikdamas daugiau detalių apie E. Abačevo būklę.

S. Melikovas tik pažymėjo, kad 57-erių karininkas yra gydomas „vienoje geriausių karo ligoninių visoje šalyje“.

Ukrainos karinė žvalgyba (HUR) sekmadienį pranešė, kad E. Abačevas buvo sužeistas per ukrainiečių smūgį į Rusijos vilkstinę Kursko srityje, kuri ribojasi su Ukraina. Pasak šios agentūros, dėl atakos jam buvo amputuota ranka ir koja.

Skaičiuojama, kad nuo tada, kai 2022 m. vasario mėnesį Maskva pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, žuvo mažiausiai 12 generolų.

 

 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Esedula Abačevas
sužeistas Esedula Abačevas
Sergejus Melikovas

