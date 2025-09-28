Prie Danijos karinių bazių naktį vėl pastebėti dronai

„Ginkluotosios pajėgos gali patvirtinti, kad naktį keliose ginkluotųjų pajėgų vietose buvo pastebėti dronai. Buvo dislokuoti keli pajėgumai“, – sakoma kariuomenės pareiškime.
Ji nepateikė jokios kitos informacijos apie incidentus ar kariuomenės atsaką.
Danijos žiniasklaida pranešė, kad per naktį nebuvo uždarytas nė vienas oro uostas.
Nuo rugsėjo 22 dienos Danijoje ir Norvegijoje pastebėti įtartini dronai privertė uždaryti kelis oro uostus, o Danija užsimena apie galimą Rusijos įsitraukimą.
Šeštadienį Danijos kariuomenė pranešė, kad naktį iš penktadienio į šeštadienį virš „kelių karinių objektų“ buvo pastebėti neatpažinti dronai, tačiau atsisakė atskleisti daugiau informacijos.
Policija patvirtino, kad penktadienio vakarą netoli ir virš Karupo karinės bazės – didžiausios šalies bazės, kurioje yra visi ginkluotųjų pajėgų sraigtasparniai, oro erdvės stebėjimo pajėgos, skraidymo mokyklos ir palaikymo funkcijos – buvo pastebėti „vienas ar du dronai“.
Po to, kai dronai įsiveržė į Danijos oro erdvę, NATO paskelbė stiprinanti budrumą Baltijos jūroje, pranešė Aljanso atstovas spaudai.
Martinas O'Donnellas (Martinas Odonelas) per spaudos konferenciją naktį iš šeštadienio į sekmadienį sakė, kad sustiprintos priemonės „apima įvairias žvalgybos, sekimo ir stebėjimo platformas ir bent vieną oro gynybos fregatą“ regione į vakarus nuo Rusijos.
Trečiadienį ir ketvirtadienį Kopenhagoje vyks Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikimas, kuriame dalyvaus vyriausybių vadovai.
