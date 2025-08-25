 Prie Italijos krantų gedimą patyrė daugiau kaip 8 tūkst. žmonių plukdantis kruizinis laivas

2025-08-25 23:29
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Prie Italijos Poncos salos krantų tarp Romos ir Neapolio gedimą patyrė kruizinis laivas „MSC World Europa“. Jame yra 8 585 žmonės – beveik 6 500 keleivių ir daugiau kaip 2 000 įgulos narių.

Prie Italijos krantų gedimą patyrė daugiau kaip 8 tūkst. žmonių plukdantis kruizinis laivas / Scanpix nuotr.

 Saugumo rizikos nėra, visos paslaugos laive šiuo metu teikiamos, pranešė laivybos bendrovės „MSC Cruises“ spaudos atstovas.

Naujais duomenimis, technikams pavyko iš dalies atkurti variklio darbą, ir dabar laivas lėtai, bet savarankiškai plaukia į tikslo vietą Neapolį. Anksčiau pranešta, kad laivui į pagalbą skuba du vilkikai. Pasak Italijos pakrančių apsaugos, padėtis laive stabili, oras ir sąlygos jūroje palankios.

Su Maltos vėliava plaukiantis bendrovės „MSC Cruises“ laivas vyko iš Genujos į Neapolį, kai pirmadienį 7.25 val. buvo pranešta apie elektros problemas varikiuose. Tuo metu laivas buvo už maždaug aštuonių jūrmylių į pietvakarius nuo salos Tirėnų jūroje.

Atstovo teigimu, laivui atplaukus į uostą, jis bus detaliai patikrintas. Visi keleiviai, įskaitant tuos, kurie turėjo įlipti Neapolyje, informuoti apie vėlesnį atvykimą, jiems teikiama visa informacija.

Laivą lydi pakrančių apsaugos patruliniai laivai, palaikantys kontaktą su kapitonu.

 

 

