Prie Javos krantų sudužus keltui žuvo žmogus, daugiau nei 100 išgelbėta

Keltas „Virgo Transport 8“, gabenęs 243 keleivius ir įgulos narius, ryšį su laivybos kompanija prarado sekmadienį ryte, išplaukęs iš Surabajos Rytų Javoje.
„Galime informuoti, kad bendras evakuotų keleivių skaičius siekia 103 žmones“, – nurodė vietos paieškos ir gelbėjimo operacijų vadovas I Putu Sudayana (I Putu Sudajana).
Vienas iš keleivių žuvo, žurnalistams Banjarmasino uostamiestyje, į kurį plaukė laivas, sakė I. P. Sudayana.
Gelbėtojai, siekdami pasiekti keltą, kovojo su iki 2,5 metro aukščio bangomis, pridūrė jis.
„Laivams sąlygos yra itin rizikingos. Net ir mūsų „Basarnas“ laivas, kurio ilgis siekia 40 metrų, patiria didelę riziką“, – teigė jis, turėdamas omenyje Indonezijos paieškos ir gelbėjimo agentūrą.
Pasak I. P. Sudayanos, prie operacijos prisijungė „Basarnas“ sraigtasparnis.
Anksčiau I. P. Sudayana naujienų agentūrai AFP teigė, kad laivo kapitonas pranešė, jog keltas „krypsta“, prieš nutrūkstant ryšiui.
Paskutinė laivo buvimo vieta buvo užfiksuota Javos jūroje, maždaug 150 kilometrų nuo tikslo.
Banjarmasino jūrų uosto administracijos vadovas Heri Purwanto (Heris Purvanto) teigė, kad laivas, gabenęs žmones ir transporto priemones, ryšį prarado naktį iš šeštadienio į sekmadienį.
„Operatyviai sureagavome į pranešimą apie incidentą (...) Šiuo metu pagrindinis mūsų dėmesys ir svarbiausias prioritetas yra visų laive buvusių žmonių saugumas, todėl vykdome koordinuotą gelbėjimo operaciją“, – pridūrė H. Purwanto.
Kaip pastebėjo AFP reporteris, gelbėjimo tarnybos Banjarmasino uoste įrengė vadavietę, kurioje budi paramedikai ir greitosios pagalbos automobiliai.
Dešimtys keleivių artimųjų ir draugų tikrino informaciją lentoje, kurioje buvo nuolat atnaujinami išgelbėtųjų vardai.
26-erių Jenah (Džena) AFP pasakojo į vadavietę atvykusi sužinoti žinių apie savo vyresnįjį brolį.
„Esu nuliūdusi ir patyrusi didelį šoką. Iki šiol negavau jokios papildomos informacijos“, – sakė Jenah, kuri, kaip ir daugelis indoneziečių, turi tik vieną vardą.
„Jis keliavo vienas. Tikiuosi, kad jis išgyveno. Nuo praėjusios nakties negalėjau su juo susisiekti“, – teigė ji.
Jūrų nelaimės Indonezijoje, salyne, kurį sudaro daugiau nei 17 tūkst. salų ir kuris labai priklauso nuo laivybos susisiekimo kasdienėms kelionėms bei turizmui, yra dažnas reiškinys.
Pagrindinės šių nelaimių priežastys yra nepakankami saugos standartai ir neprognozuojami orai.
Pirmadienį prie Anak Krakatau ugnikalnio Banteno provincijoje dingo greitaeigis kateris, gabenęs aštuonis žmones, įskaitant penkis žurnalistus, dirbančius vietos ir tarptautinėms naujienų agentūroms, šiuo metu vyksta paieška.
Žurnalistai vyko nušviesti ugnikalnio išsiveržimo, kuris paralyžiavo pagrindinį Džakartos oro uostą ir kelis kitus.
Praėjusį mėnesį per gaisrą kelte, plaukusiame per Lomboko sąsiaurį netoli Indonezijos Balio salos, žuvo vienas žmogus, penki dingo, o 211 buvo išgelbėti.
Keltas plaukė iš Balio į Lomboką, kai rugpjūčio 12-ąją anksti ryte pateko į bėdą.
Liepą keltas, gabenęs daugiau nei 70 žmonių, nuskendo plaukdamas netoli Selajaro – mažos salos į pietus nuo Sulavesio.
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