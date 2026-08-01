Prie Kalifornijos karinės bazės sudužo JAV naikintuvas

„Apie 10 val. (vietos, 17 val. Lietuvos laiku) Jūrų pėstininkų korpuso Miramaro oro pajėgų bazės apylinkėse įvyko aviacijos incidentas, susijęs su Jūrų pėstininkų korpuso naikintuvu F-35B“, – naujienų agentūrai AFP sakė bazės atstovas spaudai.
„Pilotas katapultavosi ir buvo surastas“, - nurodė jis.
Vėlesniame karinės bazės pranešime teigiama, kad pilotas buvo nugabentas į gydymo įstaigą, jo „būklė stabili, jis vertinamas ir gydomas dėl gyvybei pavojaus nekeliančių sužalojimų“.
Socialiniuose tinkluose išplatintuose vaizdo įrašuose matyti iš orlaivio kylantis dūmų stulpas, o ugniagesiai buvo nusiųsti gesinti liepsnų.
Miramaro oro pajėgų bazė visame pasaulyje žinoma kaip buvusi JAV karinio jūrų laivyno elitinių pilotų mokyklos „Top Gun“ būstinė, įamžinta 1986 metų filme „Asai“ (Top Gun), kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Tomas Cruise'as (Tomas Kruzas).
Kiekvienas F-35B kainuoja apie 109 mln. JAV dolerių, teigia šių orlaivių gamintoja „Lockheed Martin“.
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