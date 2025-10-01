 Prie Kanarų sulaikė 6,5 tonų kokaino siuntą

2025-10-26 17:44
Karolis Broga (ELTA)

Ispanijos policija sekmadienį paskelbė, kad buvo sulaikyta 6,5 tonos kokaino ir suimti 9 asmenys po to, kai prieš kelias dienas iš JAV buvo gauta informacija apie laive gabenamus narkotikus ir surengtas reidas prie Kanarų salų.

Prie Kanarų sulaikė 6,5 tonų kokaino siuntą / Asociatyvi prokuratūros nuotr.

Policija pranešė, kad narkotikai buvo paslėpti laivo triume. Laivas su Tanzanijos vėliava plaukė iš Panamos į Ispanijos šiaurėje esantį Vigo uostą.

Pasak teisėsaugos, JAV narkotikų kontrolės administracija – federalinė agentūra kovojanti su prekyba narkotikais – perdavė Ispanijai svarbių duomenų, kurie padėjo surengti sėkmingą operaciją.

Ispanija yra vienas pagrindinių kelių kokaino kontrabandai į Europą dėl šios šalies ryšių su Lotynų Amerika, kur kokainas gaminamas, ir dėl jos geografinės padėties Senajame Žemyne.

Ispanijos policija rekordinį kiekį kokaino perėmė 2024 m. spalį, kai į Alchesiraso uostą gabenamame bananų krovinyje buvo rasta apie 13 tonų šių narkotikų.

Šiame straipsnyje:
Ispanija
Kanarai
kokainas
kokaino siunta
narkotikų kontrabanda

