Prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui žuvo mažiausiai dešimt žmonių

„Laivas, išplaukęs iš Libijos pakrantės (...), plaukė su maždaug 60 žmonių. Naujausiais duomenimis, netoliese buvęs žvejybinis laivas išgelbėjo apie 48 gyvus žmones“, – sakoma pranešime.
Pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad Malta paprašė pagalbos paieškos ir gelbėjimo operacijoje, „apsivertus laivui, kuriame, kaip pranešta, buvo migrantų, o žmonės atsidūrė vandenyje“.
Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių (apie 80 km) į rytus-pietryčius nuo Maltos, o Italijos pakrančių apsaugos dalinys prie paieškos prisijungė sekmadienio popietę, teigiama pranešime.
Patrulių laivas „iki šiol rado 10 kūnų“, nurodė tarnyba ir pridūrė, kad paieška šioje teritorijoje tęsiama.
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