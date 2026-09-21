Prie sinagogos Kanadoje kilo susišaudymas: paleista iki 30 šūvių

Per susišaudymą vyras patyrė gyvybei pavojingų sužalojimų, taip pat sunkiai sužeistas beveik trylikos metų tarnybos stažą turintis Belvilio policijos departamento veteranas, kuris dabar gydomas intensyviosios terapijos skyriuje.
Specialiųjų tyrimų tarnyba nurodė, kad pirminiai duomenys rodo, jog vyras atvyko sekmadienį apie 19 val. vietos (pirmadienį 2 val. Lietuvos) laiku ir pradėjo šaudyti į pareigūną prie Jokūbo sūnų sinagogos Belvilyje, esančiame maždaug už 180 km į rytus nuo Toronto.
Pareigūnas atsakė ugnimi, netrukus atvyko antrasis pareigūnas, kuris taip pat paleido šūvius.
Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovė spaudai Kristy Denette (Kristi Denet) skaičiuoja, kad buvo paleista nuo 20 iki 30 šūvių. Tyrėjai gatvėje rado dešimtis kulkų skylių, apgadinti namai ir transporto priemonės, kai kurių automobilių langai išdaužyti.
„Vaizdas turėjo būti tikrai neeilinis“, – sakė K. Denette.
Pareigūnai dar nenustatė motyvo ir nepatvirtino, ar išpuolis buvo nukreiptas būtent prieš Jokūbo sūnų sinagogą ar žydų bendruomenę.
Specialiųjų tyrimų tarnyba tiria pareigūnų veiksmus, o Belvilio policija atlieka lygiagretų tyrimą, kurio metu bus vertinami užpuoliko veiksmai ir galimi motyvai.
Teisėsauga teigė, kad tyrėjai vis dar bando nustatyti tikslią įvykių seką, analizuoja prie kūno tvirtinamų vaizdo kamerų ir policijos automobilių vaizdo įrašus, stebėjimo kamerų medžiagą bei liudininkų parodymus.
Vaizdas turėjo būti tikrai neeilinis.
„Kiekvienas turi teisę jaustis saugus“
Policijos viršininko pavaduotoja Sheri Meeks (Šeri Miks) nurodė, kad sužeisto pareigūno būklė stabilizavosi, tačiau jo laukia ilgas sveikimo kelias.
Pareigūnas prie Belvilio policijos departamento prisijungė 2013 metų gruodį ir yra ilgametis Reagavimo į ekstremalias situacijas skyriaus narys, teigė S. Meeks.
S. Meeks pripažino šaudynių poveikį Belvilio žydų bendruomenei, ypač todėl, kad tai įvyko prie sinagogos per Jom Kipurą – švenčiausią dieną žydų kalendoriuje.
„Antisemitizmui, neapykantai ir smurtui mūsų bendruomenėje vietos nėra, – teigė S. Meeks. – Kiekvienas žmogus turi teisę jaustis saugus lankydamasis maldos namuose.“
Policija sustiprino patruliavimą ir buvimą prie maldos namų, tačiau patikino, kad pavojaus visuomenės saugumui šiuo metu nėra.
Belvilio meras Neilas Ellisas (Nilas Elisas) teigė, kad dar per anksti sakyti, ar šaudymas buvo neapykantos nusikaltimas, tačiau pridūrė, kad „aplinkybės, kur tai įvyko ir kada tai įvyko, sufleruoja būtent tai“.
„Turime glaudžią žydų bendruomenę. Netoleruojame to nei savo mieste, nei visoje šalyje, – sakė N. Ellisas. – Kiekvienas turi teisę jaustis saugus.“
Kanados ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis) pasmerkė šaudynes socialiniuose tinkluose, teigdamas: „Žydai privalo turėti galimybę saugiai melstis ir gyventi laisvą, atvirą, išdidų žydų gyvenimą.“
Jis patikino, kad federalinė vyriausybė rems teisėsaugą, siekdama užtikrinti, kad nusikaltėlis būtų patrauktas atsakomybėn.
Ontarijo premjeras Dougas Fordas (Dagas Fordas) taip pat pasmerkė šaudynes, sakydamas, kad žydai „turi pilną teisę saugiai ir be baimės rinktis bei melstis“.
Šis išpuolis įvyko praėjus keliems mėnesiams po to, kai M. Carney perspėjo, kad Kanada nuvilia savo žydų bendruomenę kilus antisemitizmo bangai. Premjeras priminė apie šaudymus žydų mokyklose, sinagogų sprogdinimus ir išpuolius prieš bendruomenės centrus bei žydams priklausančias įmones.
Sinagogos Toronto apylinkėse ir anksčiau buvo apšaudomos. Kovo mėnesį šūviai apgadino sinagogų įėjimus Vone ir Toronte. Niekas nebuvo sužeistas, o policija vėliau sulaikė tris įtariamuosius.
Naujausi komentarai