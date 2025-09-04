 Prokurorai: vyras, Marselyje peiliu sužalojęs penkis žmones, nebuvo radikalizuotas

2025-09-04 09:55
BNS inf.

Prancūzijos prokurorai trečiadienį pareiškė, kad vyras, pietiniame Marselio uostamiestyje peiliu sužalojęs penkis žmones ir nukautas policijos, nebuvo radikalizuotas, bet turėjo psichikos sutrikimų. 

35-erių Abdelkaderas Dibi antradienį peiliu sužalojo kelis žmones viešbutyje, iš kurio ką tik buvo iškeldintas už nemokėjimą, o po to užpuolė keletą kitų žmonių judrioje prekybos gatvėje.

Prancūzijos kovos su terorizmu prokurorai bylos nenagrinės, nors vyras kelis kartus sušuko „Allahu Akbar“ („Dievas visų didesnis“), o vėliau buvo nukautas policijos, žurnalistams sakė Marselio prokuroras Nicolas Bessone'as (Nikola Besonas).

N. Bessone teigė, kad A. Dibi buvo tikrinamas dėl galimo radikalėjimo po ankstesnio incidento birželį, kai jis, kaip įtariama, laidė antisemitinius komentarus.

„Asmuo neatrodė radikalizuotas, bet turėjo psichikos sutrikimų“, – sakė prokuroras.

Prokuroras pridūrė, kad A. Dibi buvo žinomas dėl „savo smurto ir priklausomybės nuo kokaino bei alkoholio“, teigdamas, kad 2023-iaisiais jis buvo nuteistas už smurtą panaudojant ginklą prieš sūnėną.

Tuniso vyriausybė A. Dibi nužudymą pavadino „nepateisinama žmogžudyste“. Šalies užsienio reikalų ministerija pranešė, kad iškvietė Prancūzijos ambasados ​​reikalų patikėtinį, kad šis pateiktų „griežtą protestą“.

Trijų žmonių, kurie buvo sužaloti per antradienio išpuolį, įskaitant asmenį, kuris dalijosi kambariu su A. Dibi ir kuriam jis dūrė į širdį, gyvybėms pavojus nebegresia.

Pasak prokuroro, įsikišo policijos patrulis ir liepė A. Dibi numesti ginklus, tačiau, jam atsisakius, atidengė ugnį.

