Prorusiški programišiai atakavo Prancūzijos pašto tarnybą

Paryžiaus prokuratūra naujienų agentūrai „The Associated Press“ pranešė, kad po Rusijos programišių grupės „NoName057“ pareiškimo kibernetinės atakos tyrimą perėmė Prancūzijos vidaus žvalgybos agentūra DGSI.
Grupė buvo kaltinama ir kitais kibernetiniais išpuoliais Europoje, įskaitant NATO viršūnių susitikimą Nyderlanduose ir Prancūzijos vyriausybės svetainių atakas. Anksčiau šiais metais ji buvo didelės Europos policijos operacijos taikinys.
Prancūzijos valstybinė pašto tarnybos „La Poste“ centrinės kompiuterinės sistemos pirmadienį patyrė didelio masto paskirstytos paslaugos trikdymo (DDoS) ataką, kuri iki trečiadienio ryto vis dar nebuvo iki galo išspręsta, pranešė įmonė.
Pašto darbuotojai negalėjo sekti siuntų pristatymo, taip pat sutriko internetiniai mokėjimai įmonės bankininkystės padalinyje. Tai buvo didelis smūgis „La Poste“, kuri praėjusiais metais pristatė 2,6 mlrd. siuntų ir kurioje įtemptu šventiniu laikotarpiu dirba daugiau nei 200 tūkst. žmonių.
Prancūzija ir kitos Ukrainos sąjungininkės Europoje tvirtina, kad Rusija vykdo hibridinio karo kampaniją, kuria siekiama pasėti nesantaiką Vakarų šalių visuomenėse ir pakenkti jų paramai Ukrainai.
AP užfiksavo daugiau nei 145 incidentus, įskaitant sabotažą, pasikėsinimus, kibernetines atakas, dezinformaciją ir kitus priešiškus veiksmus, kurie vis labiau eikvoja policijos išteklius.
